Son Dakika | Bergama'da konusu dışında faaliyet gösteren 4 işletme süresiz kapatıldı

Son dakika haberler: İzmir'in Bergama ilçesinde faaliyet konusu dışında çalıştırılan 4 işletmenin kapatılmasına karar verildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde faaliyet konusu dışında çalıştırılan 4 işletmenin kapatılmasına karar verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında yaptıkları denetimlerde Ayazkent, Aziziye ve Bölcek mahallelerinde restoran olarak açılan 4 işletmenin içkili müzikli eğlence yerine çevrildiğini belirledi. İşletmelerde ayrıca Kovid-19 tedbirine uyulmadığı da tespit edildi. Ekiplerin bildirmesi üzerine Bergama Kaymakamlığı, işletmelerinin faaliyetlerini süresiz olarak durdurulmasına karar verdi. Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 işletme sahibine ve 44 kişiye toplam 147 bin 727 lira ceza kesildi.

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