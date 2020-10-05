İzmir'in Bergama ilçesinde faaliyet konusu dışında çalıştırılan 4 işletmenin kapatılmasına karar verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında yaptıkları denetimlerde Ayazkent, Aziziye ve Bölcek mahallelerinde restoran olarak açılan 4 işletmenin içkili müzikli eğlence yerine çevrildiğini belirledi.
İşletmelerde ayrıca Kovid-19 tedbirine uyulmadığı da tespit edildi.
Ekiplerin bildirmesi üzerine Bergama Kaymakamlığı, işletmelerinin faaliyetlerini süresiz olarak durdurulmasına karar verdi.
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 işletme sahibine ve 44 kişiye toplam 147 bin 727 lira ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:25 - Kaynak: AA
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