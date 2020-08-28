Son dakika... Bergama transferde gaza bastı
Son dakika haberi: TFF 3'üncü Lig'e Bölgesel Amatör Lig'de bekleme yapmadan döndükten sonra haftalarca suskun kalan Bergama Belediyespor, başkanlığına Hasan Canoğlu'nun getirilmesinin ardından transferde imzaları üst üste attırıyor.
TFF 3'üncü Lig'e Bölgesel Amatör Lig'de bekleme yapmadan döndükten sonra haftalarca suskun kalan Bergama Belediyespor, başkanlığına Hasan Canoğlu'nun getirilmesinin ardından transferde imzaları üst üste attırıyor. Daha önce teknik direktörlük görevine Behram Üstün'ü, sportif direktörlüğe Tezcan Savar'ı getirip 24Erzincanspor'dan golcü Ali Öztürk'ü renklerine bağlayan Bergama, 4 imza daha attırdı. Kırmızı-lacivertli yönetim, Gölcükspor'dan sağ bek Volkan Özcan, 24Erzincanspor'dan sol açık Halil Yılmaz, Payasspor'dan ofansif orta saha Emre Pehlivan ve Eyüpspordan stoper Ali Aydın ile anlaşma sağladı.
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