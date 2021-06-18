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Son dakika... Berkin Elvan davasında karar: Sanık polis 16 ay hapse mahkum edildi - Son Dakika

Son dakika... Berkin Elvan davasında karar: Sanık polis 16 ay hapse mahkum edildi

18.06.2021 17:50

Gelen son dakika haberine göre Berkin Elvan davasında karar: Sanık polis 16 ay hapse mahkum edildi Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, sanık polis F.D.

Berkin Elvan davasında karar: Sanık polis 16 ay hapse mahkum edildi

İSTANBUL - Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, sanık polis F.D., 'olası kastla adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti.

Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin sanık polis F.D.'nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, ablaları Özge ile Gamze Elvan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık polis F.D., duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmaya CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın da aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri izleyici olarak yer aldı.

"Vicdana uygun karar vermek zorundayız"

Duruşmanın başlamasının öncesinde açıklama yapan mahkeme başkanı, "Dosyayı elimizden geldiğince incelemeye çalıştık. Bizim adil bir yargılama yapma ve adil bir karar vermekten başka amacımız yok. Kanuna ve vicdana uygun olarak karar vermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Önceki celse mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, mütalaasında bir değişiklik olmadığını kaydetti.

"Bu dosyada Berkin'in canı var"

Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan Elvin ailesinin avukatı Çiğdem Akbulut, "Bu bizim çok önemli, özel bir dosya. 14 yaşında bir çocuğun öldürülmesi dosyası. Mütalaadan önce de beyanda bulunduysak da bizi, sizin tekrar dinlemeniz gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre Berkin Elvan sanık tarafından kasten öldürüldü. Bu dosyada Berkinin canı var. Berkin için adalet isteyen Ebru Timtik'in canı var" şeklinde konuştu.

"Benim çektiğimi başka anne çekmesin"

Berkin Elvan'ın hayatını kaybettiği sene mezun olacağını söyleyen annesi Gülsüm Elvan, "Mezuniyet töreni vardı. Benim feryadım yıllardır başka çocuk öldürülmesin, başka analar ağlamasın diye ama her gün bize bir anne daha katılıyor. Bu ülkeyi yönetenler bizi hiçbir zaman görmedi. Ben çocuğum ile birlikte Gezi direnişine katıldım. Yeter dedik, isyan ettik, yaşamak istiyoruz dedik. Biz zengin değiliz AVM'lere gitmiyoruz. Benim çocuğumu bilerek isteyerek öldürdüler. Bütün bu olan bitenin sebebi yargıçlar, sizlersiniz. Adalet istiyorum. Benim çektiğimi başka anne çekmesin. Katiller cezalandırılana kadar iki elim yakalarında" diye belirtti. Gülsün Elvan, beyanda bulunmasının ardından fenalaşınca duruşma salonundan çıkarıldı.

"Berkin'in masumiyetini kanıtlamaya çalışmamız çok ağır"

Duruşmada beyanda bulunan Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan, "Bugün sanık tutuklu olsaydı katliamlara sebep olanlar feyz alamayacaklardı. Yaşadığımız acıyı size nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum. Buradan çıkacak olan en ağır cezanın bir nebze olsun içimizi soğutacağını düşünüyorum. Berkin'in masumiyetini kanıtlamaya çalışmamız çok ağır bir şey" dedi.

Berkin Elvan'ın ablası Gamze Elvan ise beyanında, "Berki'nin kokusunu hatırlıyorum sadece. O da hastanedeki kokusu. F.D., sana sesleniyorum. Lütfen ölme vicdanın seni öldürsün. Vereceğiniz hiçbir ceza içimi soğutmayacak. Vicdanınıza sesleniyorum. Lütfen ama lütfen düzgünce bir ceza verin" ifadelerini kullandı.

"Sizler gerçek kararı verirseniz yüreğim yine rahatlamaz"

Sekiz senedir acı çektiklerini söyleyen baba Sami Elvan, "Biz burada duygu sömürüsü yapmıyoruz, acı çekiyoruz. Biz insanları insan diye seviyoruz. Dini ırkı bizi ilgilendirmiyor. Bize davranışlarına dikkat ediyoruz. Berkin ekmek almaya gittiğinde ekmeğin iki ucu kırık gelirdi. Evimize 8 yıldır öyle ekmek girmiyor. Benim evimde sekiz yıldır her gün cenaze var. Ben gariban, işçi bir aileyim. Benim bu zamana kadar hiç polisle işim olmadı. Ekranda duran katil zanlısı benim oğlumu öldürdü. Sizler her şeyi yapabilirsiniz sayın yargıçlar. Bu ülke sizlerin. Sizler artık bu ülkenin kanını durdurun. Güçlü, garibanı ezmesin. Bizim çocuğumuz geri gelmeyecek, bunu biliyoruz ama bu dava emsal olsun diyoruz. Sizin gibi binlerce yargıç yapabilir ama biz yapamayız. Siz yaparsanız biz halk olarak arkanızdayız buna inanıyorum. İddia makamına söylemek istiyorum, elinizi vicdanınıza koyun. Bu inanın ki duygu sömürüsü değil. Sizler gerçek kararı verirseniz benim yüreğim yine rahatlamaz ama önümüzdeki günlerde o polis tetiği çekerken 10 kere düşünecek" şeklinde konuştu.

"Görüntülerdeki kişiye benzettiler beni"

Son savunma F.D., "Baştan beri çok konuşmadım. Konuşma gereği duymadım. Karşı tarafın iddialarını ispatlaması gerekiyordu hala ispatlamadılar. Yüzde 30 benzerlik üzerine bu kişi vurdu dendi, sanık koltuğuna oturdum tabiri caizse. İç İşleri Bakanlığı'nın verdiği toma görüntüleriyle dava bu aşamaya geldi. Bu dava uğrunda bir avukatın kendi rızasıyla öldüğü söylendi. Bu dava uğrunda çalışan savcımız da makamında DHKP-C'li teröristlerce şehit edildi. Bunu da unutturmamamız gerekiyor. Tanık beyanları çelişkilidir, birbiriyle uyuşmamaktadır. Baştan beri değinilmeyen konu gaz fişeklerinin yüksek sıcaklığa sahip olduğudur. Berkin Elvan'ının kafasında ya da elinde yanık izi olmadığı görünüyor raporda. Görüntülerdeki kişinin saç derisi gözüktüğü için saçlarımı kısa kestiler. Kafamın arkasına projektör tuttular. Görüntülerdeki kişiye yüzde 75 benzettiler beni. 11 senedir devletime hizmet ettim. Hizmet etmeye devam edeceğim. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Mahkumiyet ihtimale değil, ispata dayanmalı"

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık F.D.'nin avukatı, "Burada yapılan şey sanık oluşturmak. Sanıktan delile gidilmeye çalışıldı. Bize göre hala somut delil bulunmadı. Müvekkil ihtimaller üzerine yargılanmakta. Mahkumiyet için ihtimale değil, ispata dayanılmalı. Aleyhine, her türlü şüpheden arınmış bir delil olmayan müvekkilin beraatini talep ediyorum" diye konuştu.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık F.D., " İddiaların hepsini reddediyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık polis F.D.'yi 'olası kastla adam öldürme' suçunda 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararda indirim uygulayan heyet, cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanık hakkında yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına hükmetti.

Kararın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Elvan ailesi ile avukatları, sanığın tutuklanmasını gerektiğini ve davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Son dakika... Berkin Elvan davasında karar: Sanık polis 16 ay hapse mahkum edildi
Son dakika... Berkin Elvan davasında karar: Sanık polis 16 ay hapse mahkum edildi
Son dakika... Berkin Elvan davasında karar: Sanık polis 16 ay hapse mahkum edildi
Son dakika... Berkin Elvan davasında karar: Sanık polis 16 ay hapse mahkum edildi

Berkin Elvan, Gezi Parkı, Mahkum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Berkin Elvan davasında karar: Sanık polis 16 ay hapse mahkum edildi - Son Dakika


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