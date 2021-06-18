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Son Dakika | Berkin Elvan davasında polis memuruna 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika | Berkin Elvan davasında polis memuruna 16 yıl 8 ay hapis cezası

18.06.2021 17:29
Son Dakika | Berkin Elvan davasında polis memuruna 16 yıl 8 ay hapis cezası, System.String[]

Son dakika habere göre GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık polis F.D.

Osman BAKIR  / İstanbul, DHA - GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık polis F.D. "Olası kastla öldürmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oy birliğiyle alınan kararda, sanık polis hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların beyanlarının ardından karar açıklandı. Tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile şikayetçi anne Gülsüm Elvan, baba Sami Elvan ile Berkin Elvan'ın ablaları Özge ve Gamze Elvan'ın hazır bulundu. Duruşmada, çok sayıda kişi de izleyici olarak bulundu.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Mahkeme heyeti oy birliğiyle karar aldığını açıkladı. Heyet, sanık F.D'nin üzerine atılı "Kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek suç konusunun önem ve değeri, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın güttüğü amaç ve saik, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, suçun işlendiği zaman ve yer, suç kastının yoğunluğu dikkate alınarak önce müebbet hapis cezası verdi.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASIHeyet, sanığın suçu öngörmesine rağmen olası kasıtla işlediği anlaşıldığından cezayı 20 yıl hapse indirdi. Verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi dikkate alınarak takdiri indirim yapan heyet, sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDUSanığın somut olayda, maktülün yaşını bilerek/öngörerek suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı delil bulunmadığı da karar da yer aldı. Aktif görevde olması, duruşmaları takip etmiş olması, dosyanın temyiz süreci, tutuklamanın koruma tedbiri olması gözetilerek adli kontrol tedbiriyle amaca ulaşılabileceğinden sanık F.D. hakkında yurtdışı yasağı konulmasına karar verildi. AİLE GÖZYAŞI GÖKTÜ Duruşma çıkışında, anne Gülsüm Elvan "Kilosuna göre verdiler cezayı" diyerek gözyaşı döktü.

ELVAN AİLESİNİN AVUKATLARI: SANIK TUTUKLANMALIDIR"Duruşma sonrasında Elvan ailesi avukatlarıyla birlikte adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. Avukat Can Atalay, "Bu sanık tutuklanmalıdır. Türkiye bu adaletsizlik karanlığından hep birlikte çıkacağız" dedi. Hiçbir şeyin Berkin Elvan'ı geri getirmeyeceğini belirterek Avukat Çiğdem Akbulut ise "Yeterli değil. Ancak tutuklanması lazımdı. Neden, tam da tutuklanmasına gerek yok diye kurulan gerekçe yüzünden tutuklanması gerekirdi" dedi. Anne Gülsüm Elvan da "16 yıl kilosuyla ne güzel hesaplamışlar. 16 kiloya 16 yıl vermişler. Bunu kabul etmiyorum. O içeri girene kadar durmayacağım" diye konuştu. Sami Elvan ise duruşmaları takip eden yakınları, tanıdıkları, avukatları ve basın mensuplarına teşekkür ederek "Bu karar bizim için çok önemliydi. Bu ileride polisin bir çocuğun kafasına benim oğlumun kafasına sıktığı gibi sıkamayacak. Bunu düşünerek sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.


Son Dakika | Berkin Elvan davasında polis memuruna 16 yıl 8 ay hapis cezası
Son Dakika | Berkin Elvan davasında polis memuruna 16 yıl 8 ay hapis cezası

Berkin Elvan, Okmeydanı, Haziran, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Berkin Elvan davasında polis memuruna 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika


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