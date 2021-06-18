Üye Girişi
Son dakika haberi: BERKİN ELVAN'IN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA KARAR AÇIKLANACAK - Son Dakika

Son dakika haberi: BERKİN ELVAN'IN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA KARAR AÇIKLANACAK

18.06.2021 14:56
Son dakika haberi: BERKİN ELVAN'IN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA KARAR AÇIKLANACAK, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Osman BAKIR / İstanbul, DHA GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin dava, mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere ara verdi.

Osman BAKIR  / İstanbul, DHA GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin dava, mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere ara verdi. Duruşmada son savunmasını yapan sanık polis F.D. "Yüzde 30 benzerlik üzerine bu kişi vurdu dendi, sanık koltuğuna oturdum tabiri caizse" dedi. Baba Sami Elvan ise "Sekiz yıldır benim evimde her gün cenaze var. Bu dava bir emsal teşkil etsin. Sizler gerçek kararı verirseniz o polis 10 kere düşünecek tetiği çekerken. Gerçek kararı verin, tek isteğim bu" dedi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katıldı. Şikayetçi anne Gülsüm Elvan, baba Sami Elvan, ablalar Özge ve Gamze Elvan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada CHP'li Milletvekilli Mahmut Tanal, Ali Şeker ve TİP Milletvekili Barış Atay da izleyici olarak katıldı.

"ADİL BİR KARAR VERME AMACINDAYIZ"

Mahkeme başkanı, duruşma başlamadan önce "Sadece somut delillere, kanuna ve vicdana bakarak adil bir karar verme amacındayız" dedi. Savcının, sanık polis hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis talep ettiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Daha sonra Elvan ailesi avukatlarına söz verildi.

"ADALET İSTİYORUM, ÇOCUĞUMU İSTİYORUM"Anne Gülsüm Elvan savcının mütalaasını öfke ve acıyla kabul etmediğini belirterek "Çocuğum bilinçli şekilde vuruldu. Torpil denilen kızkaçıranı, çocuklar bayramlarda, yılbaşılarda hep alır oynarlar. Çocuğuma 5 lira vermiştim, kaç tane torpil alabilir? Yıllardır başka çocuklar ölmesin, başka analar ağlamasın diye feryat ediyorum. Ama maalesef her gün bir anne daha bize katılıyor. Ceza vermediğiniz için bu suçlara ortak olduğunuz için gün be gün acımız artıyor. Adalet istiyorum. Benim çektiğimi başka anneler çekmesin. Çocuğumu istiyorum. Geri verin çocuğumu" dedi.

"ALACAĞI CEZANIN BİZ NEBZE OLSUN ANNEMİN İÇİNİ SOĞUTABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan ise "Sanık tutuklu olsaydı belki katliamlara sebep olanlar feyz alamayacaktı. Az önce yaşananların sebebi benden bir yaş küçük olan kardeşimi kaybetmemizdir. Bu acıyı nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Sanığın alacağı cezanın annemin içini bir nebze olsun soğutabileceğini düşünüyorum. Berkin'in masumiyetini kanıtlamaya çalışıyoruz, sanki biz yargılanıyoruz burada" dedi. Gamze Elvan da "Sana sesleniyorum, lütfen ölme ve vicdanınla boğuş. Hiçbir ceza bana Berkin'i geri getirmeyecek. Vereceğiniz ceza benim içimi soğutmayacak. Ne olursa olsun Berkin'in adını haykırmaya devam edeceğim, lütfen adilce bir ceza verin" diye konuştu. Aile üyelerinin gözyaşları üzerine duruşmaya ara verildi.

"GERÇEK KARARI VERİN TEK İSTEĞİM BU"Duruşmanın ikinci yarısında, baba Sami Elvan'a söz verildi. Elvan, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Sekiz yıldır ailem acı çekiyor. Duygu sömrüsü yapmıyoruz, acımızı yaşıyoruz. Kimseyi düşman diye görmüyoruz. Kahvaltı yapacaktık ekmek almaya gitti oğlum. Sekiz yıldır benim evime ekmeklerin ucu kırık gelmiyor. Oğlum ekmeğin iki ucunu gelirken yerdi. Buradan sizin vicdanlarınıza sesleniyorum sekiz yıldır benim evimde her gün cenaze var. Ben bir gariban işçi bir aileyim. Bir güçlü, bir fakiri garibanları öldürmesin. Bu dava bir emsal teşkil etsin. Sizler gerçek kararı verirseniz o polis 10 kere düşünecek tetiği çekerken. Gerçek kararı verin, benim tek isteğim budur" şeklinde konuştu.

SANIK POLİS: "YÜZDE 30 BENZERLİK ÜZERİNE BU KİŞİ VURDU DENDİ"Sanık polis F.D. ise son savunmasında, "Baştan beri çok konuşmadım. Konuşma gereği duymadım. Karşı tarafın iddialarını ispatlaması gerekiyordu hala ispatlamadılar. Yüzde 30 benzerlik üzerine bu kişi vurdu dendi, sanık koltuğuna oturdum tabiri caizse. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği toma görüntüleriyle dava bu aşamaya geldi. Bu dava uğrunda bir avukatın kendi rızasıyla öldüğü söylendi. Bu dava uğrunda çalışan savcımız da makamında DHKP-C'li teröristlerce şehit edildi. Bunu da unutturmamamız gerekiyor. Tanık beyanları çelişkilidir, birbiriyle uyuşmamaktadır. Baştan beri değinilmeyen konu gaz fişeklerinin yüksek sıcaklığa sahip olduğudur. Berkin Elvan'ının kafasında ya da elinde yanık izi olmadığı görünüyor raporda. 11 senedir devletime hizmet ettim. Hizmet etmeye devam edeceğim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.Sanık F.D'nin avukatları, "Burada yapılan şey sanık oluşturmak. Sanıktan delile gidilmeye çalışıldı. Bize göre hala somut delil bulunmadı. Müvekkil ihtimaller üzerine yargılanmakta. Mahkumiyet için ihtimale değil, ispata dayanılmalı. Aleyhine, her türlü şüpheden arınmış bir delil olmayan müvekkilin beraatini talep ediyorum" diye konuştu.

SON SÖZ ALINDISon sözü sorulan sanık F.D., "İddiaların hepsini reddediyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Son sözün alınmasıyla birlikte mahkeme heyeti, karar için müzakereye çekilerek duruşmaya ara verdi.


Berkin Elvan, Okmeydanı, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BERKİN ELVAN'IN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA KARAR AÇIKLANACAK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PUBG yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti 17:44 PUBG yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı 17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını 17:26 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun 15:42 Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun
Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş 15:09 Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak 14:38 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak

Son Dakika Haberleri
17:47 Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı
17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı
17:38 Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
16:53 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
16:34 Mustafa Cengiz'den FFP müjdesini verdi: 1 yılımız olmasına rağmen çıkış yaptık
Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı         
17:47
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu         
17:42
TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde         
17:38
İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı         
17:24
Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti         
17:12
Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi         
16:20
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı         
13:53
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 18:09:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: BERKİN ELVAN'IN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA KARAR AÇIKLANACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement