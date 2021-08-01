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Berlin'de izinsiz korona protestolarında göstericiler ile polis arasında arbede - Son Dakika

Berlin'de izinsiz korona protestolarında göstericiler ile polis arasında arbede

01.08.2021 16:09

- Berlin'de izinsiz korona protestolarında göstericiler ile polis arasında arbede Almanya'nın başkenti Berlin'de korona virüs kısıtlamalarına karşı düzenlenen izinsiz protestolarda polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

- Berlin'de izinsiz korona protestolarında göstericiler ile polis arasında arbede

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de korona virüs kısıtlamalarına karşı düzenlenen izinsiz protestolarda polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Almanya'da kendilerine Querdenker (aykırı düşünenler) adını veren grup, Covid-19 salgını ile mücadelede getirilen yasaklarının başladığı günden bu yana ülke genelinde protestolar düzenliyor. Salgın nedeniyle alınan önlemlerin ve kısıtlamaların anayasal temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı unsurlar içerdiğini savunan grup, eylemler için çoğunlukla başkent Berlin'i seçiyor. Alman medyasının genellikle "kısıtlama karşıtları" ve "komplo teorisyenleri" olarak nitelendirdiği Querdenker grubu, hafta sonu için yine başkent Berlin'de farklı yerlerde protestolar için bir araya geldi. Ancak polisin izin vermediği gösterilerde iki taraf arasında başkentin farklı noktalarında tansiyon yükseldi. Polis protestocuların dağılması için müdahalede bulunurken, protestocuların karşılık vermesiyle iki taraf arasında arbede çıktı.

Berlin Olimpiyat Meydanı'nda toplanmak isteyen yaklaşık bin 500 protestocu da meydana yakın ara sokaklarda polisle karşı karşıya geldi. Polis ayrıca, izinsiz gösteri için toplanmaları engellemek amacıyla tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünü de demir parmaklıklarla kapattı.

Öte yandan, Almanya'da Yüksek İdari Mahkeme, cumartesi akşamı aldığı ani kararla "Querdenker" grubunun gösterilerinin iptaline karar vermişti. Grup, pazar günü için Berlin'de 17 Haziran Caddesi önünde 22 bin 500 kişilik bir eylem duyurusunda bulunmuştu. Berlin polisi de önceki gün, 2 bin 250 polis memuruyla şehirdeki olası kaçak gösterilerin engelleneceğini duyurmuştu.

Berlin'de izinsiz korona protestolarında göstericiler ile polis arasında arbede
Berlin'de izinsiz korona protestolarında göstericiler ile polis arasında arbede
Berlin'de izinsiz korona protestolarında göstericiler ile polis arasında arbede
Berlin'de izinsiz korona protestolarında göstericiler ile polis arasında arbede

Koronavirüs, Berlin, Arbede, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Berlin'de izinsiz korona protestolarında göstericiler ile polis arasında arbede - Son Dakika


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