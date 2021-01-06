Son dakika! Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Aşı merkezi binasından detaylar

Aşı olmaya giden vatandaşlar Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 27 Aralık'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılması için açılan aşı merkezinde, aşılamada öncelik gurubunda olan sağlık çalışanları ve yaşlıların aşıları yapılıyor. Yaşlıların yoğun ilgisinin yaşandığı aşı merkezinin önünde uzun sıralar oluşurken ücretsiz taksi hizmeti verilerek yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor.