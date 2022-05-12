Son dakika: Berlin polisi "Nekbe Günü" gösterilerini yasakladı - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan "Nekbe Günü" (Büyük Felaket) gösterileri yasaklandı.

Berlin polisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli derneklerin hafta sonu yapacakları Nekbe gösterilerinde kışkırtıcı sloganlar atılacağı, Yahudi karşıtı tezahürat yapılacağı ve şiddet eylemleri tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle gösterilerin yasaklandığı belirtildi.

Cumartesi ve pazar günü farklı 5 gösterinin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, polisin tüm bulguları değerlendirdiği ve toplanma özgürlüğü hakkını da dikkate aldığı ifade edildi.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.