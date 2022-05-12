Son dakika: Berlin polisi "Nekbe Günü" gösterilerini yasakladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Berlin polisi "Nekbe Günü" gösterilerini yasakladı

12.05.2022 19:37
Son dakika: Berlin polisi "Nekbe Günü" gösterilerini yasakladı

Edinilen son dakika haberine göre Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan "Nekbe Günü" (Büyük Felaket) gösterileri yasaklandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan "Nekbe Günü" (Büyük Felaket) gösterileri yasaklandı.

Berlin polisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli derneklerin hafta sonu yapacakları Nekbe gösterilerinde kışkırtıcı sloganlar atılacağı, Yahudi karşıtı tezahürat yapılacağı ve şiddet eylemleri tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle gösterilerin yasaklandığı belirtildi.

Cumartesi ve pazar günü farklı 5 gösterinin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, polisin tüm bulguları değerlendirdiği ve toplanma özgürlüğü hakkını da dikkate aldığı ifade edildi.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

YORUMLAR
500
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılamayacak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılamayacak Almanya'da her gün en az 4 kişi ırkçı veya Yahudi aleyhtarı şiddetin mağduru oluyor Almanya'da her gün en az 4 kişi ırkçı veya Yahudi aleyhtarı şiddetin mağduru oluyor

Almanya, Berlin, Yahudi, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Berlin polisi 'Nekbe Günü' gösterilerini yasakladı - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
21:36 Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:09 73 yaşındaki adam kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 22:13:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Berlin polisi "Nekbe Günü" gösterilerini yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement