Son Dakika | Bernard Mensah'ın dönüş tarihi belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Bernard Mensah'ın dönüş tarihi belli oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika | Bernard Mensah'ın dönüş tarihi belli oldu

7 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bernard Mensah da sakatlar kervanına katıldı.

Son Dakika | Bernard Mensah'ın dönüş tarihi belli oldu, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bernard Mensah da sakatlar kervanına katıldı. Gaziantep FK maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mensah'ın çekilen MR'i sonrası kasığından zorlama tespit edildi. Tedavisine başlanan Mensah'ın Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.


Ayağının üzerine basarken bile acı hisseden Mensah'ın sol üst adalesinde kasıkta zorlama olduğu tespit edildi. Ligin ilk yarısını kapatan Bernard Mensah'ın devre arası kampına yetiştirileceği öğrenildi.


Öte yandan Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique de, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.


LA LİGA'DA HAFTANIN EN KLAS HAREKETLERİ;



İstikbal Mobilya, Kayserispor, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:49 
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