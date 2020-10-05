Son dakika! BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile " Borçlanma Araçları" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,01
|262
|220
|42
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,27
|55
|55
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,12
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,03
|29
|17
|12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,09
|116
|107
|9
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,12
|28
|23
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,48
|16
|0
|16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,08
|16
|16
|0
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:07 - Kaynak: AA
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