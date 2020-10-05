Son dakika! BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile " Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,01 262 220 42 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,27 55 55 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,12 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,03 29 17 12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,09 116 107 9 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,12 28 23 5 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,48 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,08 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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