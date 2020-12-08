Son dakika: BES fonu istatistikleri - Son Dakika

Son dakika: BES fonu istatistikleri

08.12.2020 14:17
Son dakika: BES fonu istatistikleri, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,04262150112
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,24552827
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,03211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,2329209
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,081165759
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1128208
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,021688
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Fon Sepeti Fonları, BES FONLARI, Emekli, 112, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Koç'tan Mesut Özil sözleri: Transferinin gerçekleşmesi zor gibi görünüyor Hakem kararlarına isyan eden Ali Koç'tan devrim gibi öneri: Milli Piyango gibi belirleyelim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar Kargoları gelmeyince şubeyi birbirine kattılar! PTT çalışanlarının darbedilme anı kamerada Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek
AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım         
14:42
Büyük endişe! Biden'ın yeni yılda vergi artırımı kararı alması piyasaları allak bullak edebilir Büyük endişe! Biden'ın yeni yılda vergi artırımı kararı alması piyasaları allak bullak edebilir         
14:21
Ankara'da hafta sonu uygulanan kısıtlama süresince açık olan işletmelerin alkol satışı yasaklandı Ankara'da hafta sonu uygulanan kısıtlama süresince açık olan işletmelerin alkol satışı yasaklandı         
13:51
"Eşim hamile, borç para arıyorum" diye bağırıp yardım dilenmişti! İnsanları dolandırdığı ortaya çıktı         
13:32
Eski Galatasaraylı Yaser Yıldız kadro dışı kaldı: Yemekleri beğenmeyip dedikodu yapıyor Eski Galatasaraylı Yaser Yıldız kadro dışı kaldı: Yemekleri beğenmeyip dedikodu yapıyor         
13:22
Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti         
13:02
Feryatları yürek dağlamıştı! Dört yaşındaki çocuğu tüfekle vuran maganda yakalandı Feryatları yürek dağlamıştı! Dört yaşındaki çocuğu tüfekle vuran maganda yakalandı         
12:06
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı         
11:14
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi         
10:22
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 14:50:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: BES fonu istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei