Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,23 262 186 76 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,39 55 29 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,13 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,01 29 21 8 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,17 116 93 23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,10 28 27 1 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,94 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,12 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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