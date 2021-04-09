Son dakika... BES fonu istatistikleri - Son Dakika

Son dakika... BES fonu istatistikleri

09.04.2021 15:29
Son dakika... BES fonu istatistikleri, System.String[]

Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,02265162101
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,22542727
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,01532
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,2429245
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,041176946
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,0328721
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,1616160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Fon Sepeti Fonları, Bireysel Emeklilik, Katılım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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