Son Dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075917 -0,38 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079330 -0,36 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,063488 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015275 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037529 -0,95 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024896 -0,47 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020114 -0,42 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,123808 -0,23 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029111 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,022576 -0,19 Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,077517 -0,19 Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,021801 -0,18 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,063651 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068121 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020449 -0,02 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024426 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012511 -0,38 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024604 -0,38 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,039124 -0,38 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039548 -0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040915 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)