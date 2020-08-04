Son Dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,075272
|-2,81
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,113908
|-2,66
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,077516
|-2,63
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,080627
|-2,53
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,115279
|-2,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018046
|-0,45
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015565
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034419
|-2,32
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,077951
|-1,10
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,077904
|-1,08
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,125024
|-0,98
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029448
|-0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,064002
|-0,84
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,037944
|-0,78
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018116
|-0,78
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF
|0,067086
|-0,71
|Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,093733
|-0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031695
|-0,40
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045081
|-0,40
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025232
|-0,38
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016159
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,015261
|-0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048658
|-0,03
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,028693
|-0,02
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,046692
|-0,02
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,042891
|-0,01