Son Dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075272 -2,81 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,113908 -2,66 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,077516 -2,63 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080627 -2,53 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,115279 -2,52 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018046 -0,45 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015565 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034419 -2,32 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077951 -1,10 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,077904 -1,08 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,125024 -0,98 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029448 -0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,064002 -0,84 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,037944 -0,78 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018116 -0,78 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF 0,067086 -0,71 Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,093733 -0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031695 -0,40 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045081 -0,40 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025232 -0,38 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016159 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015261 -0,04 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,048658 -0,03 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028693 -0,02 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046692 -0,02 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,042891 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)