Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,046951
|-0,34
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,043610
|-0,31
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081232
|-0,31
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,108579
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032053
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017941
|-0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035369
|-1,94
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,097897
|-1,81
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,058688
|-1,76
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,129752
|-1,74
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,025430
|-1,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018248
|-2,58
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022231
|-1,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,066703
|-0,96
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,062155
|-0,89
|Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF
|0,021315
|-0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,027888
|-1,56
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019352
|-1,53
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043751
|-0,88
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030679
|-0,88
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027028
|-0,67