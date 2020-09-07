Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,019934 -0,14 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,019934 -0,14 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012956 -0,11 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048475 -0,07 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070616 -0,05 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,070218 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043422 -0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030808 -1,92 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162237 -1,82 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090231 -1,81 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113602 -1,76 NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,011251 -1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028823 -1,15 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025844 -0,98 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024268 -0,94 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012986 -0,94 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,025466 -0,72 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:39 - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi

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