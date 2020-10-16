En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,13 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,69 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,67 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,045237 -2,13 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019951 -1,69 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,039159 -1,67 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,103157 -1,42 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,173300 -1,38 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,096372 -1,34 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,121706 -1,30 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025681 -1,08 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032485 -1,08 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,028134 -0,98 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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