Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041405 -0,21 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,043889 -0,18 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010759 -0,16 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,076316 -0,15 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048071 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,046006 -2,13 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038235 -1,89 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,092919 -1,88 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075994 -1,45 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,076162 -1,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018676 -1,00 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,027119 -0,94 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022931 -0,92 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,022781 -0,87 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013601 -0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020426 -2,25 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029403 -2,25 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,033111 -1,00 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027732 -0,91 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019166 -0,74 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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