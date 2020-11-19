Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,100063 -0,21 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073469 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056834 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,042549 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014502 -0,59 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032264 -0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,073980 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028671 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050391 -0,66 HEM Altın Katılım EYF 0,030695 -0,63 VEM Altın Katılım EYF 0,052211 -0,63 ZEM Altın Katılım EYF 0,050119 -0,63 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030394 -0,61 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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