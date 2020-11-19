Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,100063
|-0,21
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073469
|-0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,056834
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,042549
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014502
|-0,59
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032264
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,073980
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028671
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050391
|-0,66
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030695
|-0,63
|VEM Altın Katılım EYF
|0,052211
|-0,63
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,050119
|-0,63
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030394
|-0,61
- Kaynak: AA
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