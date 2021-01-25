En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,58 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl) EYF" ve yüzde 0,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,033024
|0,60
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,052133
|0,58
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033621
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057580
|0,48
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029531
|0,44
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,093275
|0,38
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096836
|0,38
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,099475
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,107049
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032602
|0,24
Kaynak: AA
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