Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,80 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 0,70 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" ve yüzde 0,65 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,057838
|0,80
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018611
|0,70
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,095807
|0,65
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,139321
|0,52
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,159484
|0,52
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,180654
|0,52
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,083955
|0,52
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027592
|0,50
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017430
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,051611
|0,48
Kaynak: AA
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