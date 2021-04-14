Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika

Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

14.04.2021 15:29
Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları, System.String[]

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,80 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 0,70 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" ve yüzde 0,65 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,80 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 0,70 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" ve yüzde 0,65 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0578380,80
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0186110,70
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0958070,65
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1393210,52
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1594840,52
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1806540,52
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0839550,52
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0275920,50
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0174300,49
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0516110,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Altın, Aviva, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi


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