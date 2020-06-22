Son Dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,084677
|0,10
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,080177
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,078046
|0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117978
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024897
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017667
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015377
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,078863
|1,51
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038070
|1,51
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079016
|1,50
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025621
|1,46
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,061175
|1,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,019600
|2,90
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,032519
|0,97
|Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF
|0,022914
|0,84
|Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF
|0,022159
|0,77
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013531
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013579
|0,24
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020456
|0,22
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019015
|0,17
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012729
|0,17
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025040
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025927
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064064
|0,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029725
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024249
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068148
|0,06