Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054837 0,39 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070775 0,36 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061351 0,33 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,066693 0,29 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013091 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016212 0,22 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018357 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037907 0,67 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042436 0,67 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026268 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,076600 0,44 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,067344 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018084 0,43 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014570 0,34 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020335 0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,030115 0,25 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,020535 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027597 0,51 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020585 0,30 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047048 0,29 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029647 0,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033055 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064687 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024723 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068767 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062682 0,02 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022551 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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