Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020207
|1,42
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068583
|1,38
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052121
|1,35
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042078
|1,32
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,079618
|1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018430
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,060880
|1,75
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,039142
|1,06
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,093000
|0,84
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,077750
|0,75
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,077667
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Katkı EYF
|0,018549
|2,87
|HEM Katkı EYF
|0,018370
|2,86
|ZEM Katkı EYF
|0,019691
|2,85
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019247
|2,83
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019324
|2,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029790
|1,05
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020682
|1,04
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047024
|0,67
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033031
|0,64
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,025926
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064874
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068957
|0,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030379
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022611
|0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,070374
|0,09
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi