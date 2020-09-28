Son Dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020207 1,42 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068583 1,38 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052121 1,35 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042078 1,32 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079618 1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018430 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,060880 1,75 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,039142 1,06 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,093000 0,84 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,077750 0,75 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077667 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Katkı EYF 0,018549 2,87 HEM Katkı EYF 0,018370 2,86 ZEM Katkı EYF 0,019691 2,85 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019247 2,83 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019324 2,82 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029790 1,05 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020682 1,04 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047024 0,67 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033031 0,64 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,025926 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064874 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068957 0,09 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030379 0,09 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022611 0,09 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070374 0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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