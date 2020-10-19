En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 2,31 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,27 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048111 2,34 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,054286 2,31 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,056307 2,27 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,050628 2,27 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050799 2,20 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031708 2,18 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052782 2,18 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016834 2,17 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,016006 2,16 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050886 2,16 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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