En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,76 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,73 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,71 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,191445 1,76 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,106670 1,73 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,138345 1,71 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,119471 1,59 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,026719 1,55 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,057698 1,53 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,122479 1,52 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030610 1,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047708 1,45 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,054008 1,44 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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