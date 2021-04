Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,75 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,72 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,171193 1,75 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,132059 1,72 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,079549 1,72 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028002 1,69 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027599 1,66 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039688 1,63 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034765 1,61 ZEM Hisse Senedi EYF 0,026588 1,60 VEM Hisse Senedi EYF 0,100077 1,59 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,167109 1,59 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

