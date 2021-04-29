Son dakika haberi! En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,36 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,19 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,066795 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051925 0,30 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015505 0,19 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,060143 0,16 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,022272 0,15 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020400 0,09 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023914 0,06 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,035323 0,06 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026037 0,06 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050620 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu

Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu

Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak

2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu

Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil

Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı

FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi

Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu