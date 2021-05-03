Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,014879
|0,78
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,056562
|0,78
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,097011
|0,74
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,069601
|0,73
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,099857
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010194
|0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010364
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023058
|0,19
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019240
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010421
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,098145
|0,73
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,118222
|0,33
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,141607
|0,27
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,162023
|0,26
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,183525
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,039858
|0,69
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,079770
|0,59
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,049991
|0,50
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,036541
|0,43
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015563
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031368
|0,75
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021388
|0,38
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,032376
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,020987
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018840
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050324
|0,61
|VEM Altın Katılım EYF
|0,052275
|0,61
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016338
|0,60
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,050035
|0,60
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030841
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,079319
|0,15
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029869
|0,15
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,068307
|0,14
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033083
|0,14
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,075873
|0,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi