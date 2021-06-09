En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", "Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035935 0,50 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021593 0,37 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,212881 0,37 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,060594 0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,056878 0,37 NN Hay. Em. Altın EYF 0,034210 0,37 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,055051 0,36 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,118883 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,154420 0,36 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,018324 0,36 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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