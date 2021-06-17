Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,078557
|0,59
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,077818
|0,51
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,028073
|0,14
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,073649
|0,11
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034488
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,021028
|0,68
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,081989
|0,34
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,077318
|0,32
|Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,096637
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,049770
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013984
|0,16
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,028878
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,076515
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025146
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,077613
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,076539
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,027610
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi