Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,078557 0,59 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077818 0,51 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,028073 0,14 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,073649 0,11 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034488 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,021028 0,68 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,081989 0,34 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,077318 0,32 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,096637 0,30 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,049770 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013984 0,16 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028878 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,076515 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025146 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,077613 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,076539 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,027610 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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