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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

08.07.2021 15:28
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108364-0,05Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108364-0,05
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,104457-0,05
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020871-0,03
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,046033-0,03
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042506-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,067105-0,65
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,056063-0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018147-0,06
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,018962-0,06
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,010125-0,05
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,036724-0,02
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,020066-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
ZEM Para Piyasası EYF0,029748-0,06
VEM Para Piyasası EYF0,073528-0,05
HEM Para Piyasası EYF0,026824-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Kazandıran Fonlar, Spor Federasyonu, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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