Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,108364
|-0,05
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,104457
|-0,05
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020871
|-0,03
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,046033
|-0,03
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042506
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,067105
|-0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056063
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018147
|-0,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018962
|-0,06
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,010125
|-0,05
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,036724
|-0,02
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020066
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,029748
|-0,06
|VEM Para Piyasası EYF
|0,073528
|-0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,026824
|-0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi