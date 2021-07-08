BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108364 -0,05 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,104457 -0,05 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020871 -0,03 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,046033 -0,03 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042506 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067105 -0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056063 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018147 -0,06 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018962 -0,06 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,010125 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,036724 -0,02 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020066 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası ZEM Para Piyasası EYF 0,029748 -0,06 VEM Para Piyasası EYF 0,073528 -0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,026824 -0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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