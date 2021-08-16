Son Dakika: Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak

Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor.

Siyah beyazlı kulüp, Michy Batshuayi'nin bu gece saat 00:00'da İstanbul'a geleceğini açıkladı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNECEK

Belçikalı golcü Michy Batshuayi bu gece saat 00:00'da İstanbul Atatürk Havalimanı, Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

TARAFTAR GERİ SAYIMA GEÇTİ

Taraftarlar da Michy Batshuayi transferi için geri sayıma geçti. Siyah beyazlıların Chelsea'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu yarın kontrollerden geçecek..

Bu gece 00.00'da İstanbul'da olacak Belçikalı golcü, taraftarlardan 1,5 milyondan fazla mesaj aldığını açıklamıştı. Başarılı golcü, daha formayı giymeden taraftarlarla hemen kaynaştı.