Son Dakika Haberleri: Son dakika: Beşiktaş Abdoulay Diaby'yi kadrosuna kattı
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Son dakika: Beşiktaş Abdoulay Diaby'yi kadrosuna kattı

3 saat önce

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bir yıllığına satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu.

Son dakika: Beşiktaş Abdoulay Diaby'yi kadrosuna kattı, System.String[]

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bir yıllığına satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu.


Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."



Transferrrrrrr No: #7 ??


Beşiktaşımıza hoş geldin Abdoulay Diaby ?? pic.twitter.com/soPbmrVZDp


— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2019

Abdoulay Diaby, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:49 
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