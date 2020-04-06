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Son dakika Beşiktaş : Aboubakar dönüyor
6 saat önce
Beşiktaş için bir kez daha Vincent Aboubakar iddiası gündemde.
Beşiktaş için bir kez daha Vincent Aboubakar iddiası gündemde… Portekiz basını, Porto'da sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan Kamerunlu yıldızın yeni sezonda Beşiktaş'a kiralanacağını yazdı.
Haberde, Aboubakar'ın 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Porto ile nikah tazeledikten sonra İstanbul'un yolunu tutacağı belirtildi. 28 yaşındaki forvet kariyerinin en iyi sezonunu Beşiktaş'ta geçirmişti. (Takvim)
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:36
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