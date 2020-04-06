Son dakika Beşiktaş : Aboubakar dönüyor

Beşiktaş için bir kez daha Vincent Aboubakar iddiası gündemde… Portekiz basını, Porto'da sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan Kamerunlu yıldızın yeni sezonda Beşiktaş'a kiralanacağını yazdı.



Haberde, Aboubakar'ın 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Porto ile nikah tazeledikten sonra İstanbul'un yolunu tutacağı belirtildi. 28 yaşındaki forvet kariyerinin en iyi sezonunu Beşiktaş'ta geçirmişti. (Takvim)







