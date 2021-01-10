Son Dakika: Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

10.01.2021 20:52

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. İlk yarısında 4 golün atıldığı maçın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş, ligde 5 maç aradan sonra puan kaybederken derbi öncesi kritik bir kayıp yaşadı.

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın takımı Hatayspor ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş kozlarını paylaştı. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş 6. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle öne geçerken, 7 ve 23. dakikalarda sahne alan Aaron Boupendza, Hatayspor'u üstünlüğe taşıdı. 41'de Cyle Larin hem ilk devrenin hem maçın skorunu belirledi.

5 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Öte yandan sarı kart gören Welinton, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 28 puana yükseldi. Beşiktaş'ta ise 5 haftalık galibiyet serisi son bulurken, siyah beyazlılar 35 puana yükseldi ve liderliği sürdürdü.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Denizlispor deplasmanına gidecek. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Son Dakika: Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

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Son Dakika Spor Son Dakika: Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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