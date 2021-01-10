Son Dakika: Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın takımı Hatayspor ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş kozlarını paylaştı. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş 6. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle öne geçerken, 7 ve 23. dakikalarda sahne alan Aaron Boupendza, Hatayspor'u üstünlüğe taşıdı. 41'de Cyle Larin hem ilk devrenin hem maçın skorunu belirledi.

5 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Öte yandan sarı kart gören Welinton, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 28 puana yükseldi. Beşiktaş'ta ise 5 haftalık galibiyet serisi son bulurken, siyah beyazlılar 35 puana yükseldi ve liderliği sürdürdü.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Denizlispor deplasmanına gidecek. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.