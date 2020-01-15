Son dakika! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması - Son Dakika Spor

Son dakika! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

6 saat önce

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;Taraftarımız merak ediyor.

Son dakika! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması, System.String[]

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;


Taraftarımız merak ediyor. Gündem belli; sınırlamalar... Bunların sonucuyla ilgili maalesef transfer yapacak noktaya gelemiyoruz. Kendileri bu konuda taviz vermeyeceklerini defalarca söylediler. TFF ile anlaşmadan transfer yapmamız mümkün değil.


Menajerler bu dönemde çok aktif. Guilherme'nin menajerine şartlarını sorduk. Pozitif cevap vermememize rağmen kamuoyunun gündeminde duruyor. Bir girişimimiz olmadı, menajeri bize ulaştı ama pozitif yanıt vermedik. Beşiktaş'ın ceza alacağı bir işe girmek istemiyoruz çünkü biz buraya işleri toparlamaya geldik. Guilherme ile bir görüşme olmamıştır. Oyuncunun menajeri bize ulaştı, pozitif bir cevap vermedik.


"OYUNCU SATMAMIZ GÜNDEMDE DEĞİL"


Oyuncu satışı konusunda futbolcularımızdan ayrılmayla ilgili gelen bir talep veya başka kulüplerden gelen teklif yok. Bize gelip gitmek istiyorum diyen olmadı. Şu an oyuncu satmamız gündemde değil.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki buluşmada kulüplerin satılması gündeme gelmedi. Yaklaşık iki saat görüşme oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son derece yapıcı, anlayışlı, dikkatli olmamızı söyledi.


"KİMSEYE  FARKLI UYGULAMA OLMAZ"


TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 'Herkes birbirinin cesedine basarak yukarı çıkmak istiyor' sözleri doğru. Biz Beşiktaş olarak yapmıyoruz ama yapan kulüpler var. Bir şey varsa vardır, yoksa yoktur. Hiçbir TFF yöneticisinin bu kadar acımasız olacağını sanmıyorum. Kimseye farklı kural uygulaması olmaz.


"HASIC İLE SÖZLEŞME YAPMAMAK DAHA HAYIRLI OLURDU AMA YAPILMIŞ"


Transferde hile, hurda düşünmüyoruz. Hile hurda ile yola devam etmeyiz. Bir taraftarımızı bile zan altında bırakacak işe girmeyiz. Acı bizimse birlikte paylaşırız. Ajdin Hasic'in sözleşmesinin yapılmaması daha hayırlı olurdu ancak yapılmış. Böyle bir bütçede böyle bir şey yok, bir çözüm arıyoruz. 100 bin euro alan futbolcunun 2 milyon euro imza parası mantıklı değil.



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Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:57 
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