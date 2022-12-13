Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında 16 kişi gözaltına alındı, eski başkan Murat Hazinedar aranıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında 16 kişi gözaltına alındı, eski başkan Murat Hazinedar aranıyor

13.12.2022 13:42

Beşiktaş Belediyesi'ne "çıkar amaçlı örgüt kurma", "rüşvet alma", "irtikap" suçlarından operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, eski başkan Murat Hazinedar'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİ BAŞKAN ARANIYOR

Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi. Ekiplerin konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattıkları öğrenildi.

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Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında 16 kişi gözaltına alındı, eski başkan Murat Hazinedar aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında 16 kişi gözaltına alındı, eski başkan Murat Hazinedar aranıyor - Son Dakika
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