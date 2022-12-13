Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında 16 kişi gözaltına alındı, eski başkan Murat Hazinedar aranıyor

EYT düzenlemesiyle ilgili Bakan Bilgin'den yeni açıklama! Hem tarih hem rakam verdi

Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİ BAŞKAN ARANIYOR

Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi. Ekiplerin konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattıkları öğrenildi.