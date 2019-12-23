Son Dakika | Beşiktaş Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Beşiktaş Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Son Dakika | Beşiktaş Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Beşiktaş, Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı.

Son Dakika | Beşiktaş Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı, System.String[]

Beşiktaş, Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu
Gary Medel, hocası Mihajlovic ile tartıştı! Beşiktaş'ta Roco, Rebocho ve Diaby'nin gönderilmesi gündeme geldi! Mohamed Elneny, Milan'a önerildi!

Son Dakika Haberleri
01:31 Aykut Kocaman: 'İstemediğimiz bir sonuç' - Son Dakika Spor
01:31 Kenan Karaman'dan iyi haber geldi! - Son Dakika Spor
01:19 9. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu (1) - Son Dakika Spor
01:11 Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Türkspor Dortmund'a mesaj gönderdi - Son Dakika Spor
00:58 Çakır'dan 2 farklı karar! Geçen sene aynı pozisyona penaltı vermiş - Son Dakika Spor
00:33 Bomba iddia! Sinan Engin, derbinin VAR konuşmalarını açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 01:36:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Beşiktaş Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]