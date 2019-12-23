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Son Dakika | Beşiktaş Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı
6 saat önce
Beşiktaş, Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı.
Beşiktaş, Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:40
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