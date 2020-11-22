Son dakika: Beşiktaş eksiklere aldırmadı - Son Dakika

Son dakika: Beşiktaş eksiklere aldırmadı

22.11.2020 13:43
Son dakika: Beşiktaş eksiklere aldırmadı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Atiba için yazılmayan övgü kalmayacakCyle Larin kendini bulduEn isabetli transfer Josef de SouzaNecip Uysal tam bir profesyonel- İğne ile oynayan Utku'ya alkışAli DANAŞ / - Sakatlıklardan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarından dolayı Medipol Başakşehir maçına 7 eksikle çıkan...

Atiba için yazılmayan övgü kalmayacak

Cyle Larin kendini buldu

En isabetli transfer Josef de Souza Necip Uysal tam bir profesyonel- İğne ile oynayan Utku'ya alkış

Ali DANAŞ/ - Sakatlıklardan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarından dolayı Medipol Başakşehir maçına 7 eksikle çıkan Beşiktaş, geçen sezonun şampiyonunu 3-2 yenerek çok önemli 3 puanın sahibi oldu.Welinton, Vida, Rosier ve N'Sakala'nın olmadığı defans hattında Dorukhan ve Rıdvan ile son 15 günde sadece 2 idman yapan ve hastalıktan yeni kurtulan Necip'e şans veren Sergen Yalçın, karşılaşmanın ilk yarısında uyguladığı baskıcı ve alan bırakmayan taktiğiyle skor avantajını yakaladı. Başakşehir'i sahasına hapseden ve çıkmasına izin vermeyen siyah beyazlılar, ikinci devrede 3-0'dan sonra 2 gol yemesine rağmen çok önemli bir maçtan 3 puanla ayrılmasını bildi.Başakşehir maçında siyah beyazlılar tempolu ve iyi bir futbolu takım halinde oynasa da öne çıkan isimler oldu.ATIBA İÇİN YAZILMAYAN ÖVGÜ KALMAYACAKSiyah beyazlıların yaşlanmayan oyuncusu olan Atiba Hutchinson için artık yazılmayan övgü haberi pek kalmadı gibi ve yeni cümlelerle yazılmaya da devam edilecek.37 yaşında olan Kanadalı oyuncu yaşı ilerledikçe futboluyla daha da büyüyor ve takımı sırtlamaya devam ediyor. 6.5 sezon defansif orta saha bölgesinde oynayan Atiba, Sergen Yalçın'ın gelmesinden sonra 8-10 karışımı ve hücuma dönük bir futbol oynamaya başladı. Artık ceza sahasında çok sık gördüğümüz Atiba, bu kez de asistleri ve golleriyle taraftarı ve spor kamuoyunu büyülemeye devam ediyor. Bu sezon 2 golü ve 3 asisti olan Atiba atılan 13 golün 5'ine doğrudan katkı verdi.LARIN KENDİNİ BULDUKiralık gönderilmesi düşünülen ancak Aboubakar haricinde santrfor transferi yapılamamasıyla biraz da mecburiyetten takımda kalan Cyle Larin, attığı gollerle takıma hayat vermeye devam ediyor. Süper Lig'de 8 maça çıkan Larin attığı 5 golle takımın en skorer futbolcusu durumunda. Larin ve Atiba'nın 8 maçta atılan 13 golün 10'unda imzası var ve bu 10 puan demek.EN İSABETLİ TRANSFER JOSEF DE SOUZAJosef de Souza için Beşiktaş'ın bu sezonki en isabetli transferi demek yanlış olmaz. Orta sahada adeta bir dinamo görevi gören Josef, bu sayede Atiba'nın da ofansif yönde oynamasını sağlıyor. Sergen Yalçın'ın sisteminde çok önemli bir görevi olan Josef, defans ve hücum arasında mükemmel bir koordinasyon sağlıyor ve Medipol Başakşehir maçında da en etkili futbolculardan biriydi.NECİP UYSAL TAM BİR PROFESYONELCovid-19 olduktan sonra 14 gün evinde kalan ve Başakşehir maçına sadece 2 idmanla çıkan Necip'in profesyonelliği takdir topladı.Beşiktaş'a altyapıdan orta saha olarak gelen ve birkaç sezondur stoper - sağ bek olarak oynayan Necip, teteneği sınırlı olmasına rağmen bu açığını her zaman yüzde 100'ünü sahaya koyarak kapattı ve takımın en hırslı futbolcusu oldu. Necip Uysal, Başakşehir maçında övgüyü hak eden futbolculardan oldu.İĞNE İLE OYNAYAN UTKU'YA ALKIŞ

Hafta içinde adelesinde sakatlık olan ve oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olan Utku Yuvakuran, 2 gol yemesine rağmen yaptığı kurtarışlarla galibiyette çok önemli bir rol üstlendi. İğne ile oynayan genç kaleci, Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmadı.


Sergen Yalçın, Koronavirüs, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika: Beşiktaş eksiklere aldırmadı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi "Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek         
12:35
Birçok hastalığa iyi gelen Hatmi çiçeğinin kilosu 200 lirayı buluyor Birçok hastalığa iyi gelen Hatmi çiçeğinin kilosu 200 lirayı buluyor         
11:55
'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu         
11:04
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 14:00:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Beşiktaş eksiklere aldırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei