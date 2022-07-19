Son dakika: Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferini açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika: Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferini açıkladı Açıklaması

19.07.2022 14:32
Son dakika: Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferini açıkladı Açıklaması

Son dakika haberleri: Beşiktaş, İstanbulspor'dan 21 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş, İstanbulspor'dan 21 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübüne 2 milyon avro+KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferini açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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