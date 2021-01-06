Son Dakika: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti

06.01.2021 20:47

Son dakika: Beşiktaş durdurulamıyor! Siyah beyazlılar, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Cyle Larin, attığı 4 golle galibiyetin mimarı oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Vodafone Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, farklı kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 19., 30., 79., ve 83. dakikalarda Cyle Larin, 57. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 89. dakikada Hasic'ten geldi.

Bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini alan Kara Kartal, puanını 34 yaptı ve haftayı lider olarak tamamladı. Rizespor ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Zorlu karşılaşma hakem Ümit Öztürk'ün çaldığı düdükle başladı.

Dakika 10: Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Rıdvan ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı, top farklı şekilde üstten auta gitti.

Dakika 19: Beşiktaş, Larin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın derinlemesine pasıyla sağ kanatta topu alan Oğuzhan'ın kaleye paralel ortasına çizginin hemen önünde Cyle Larin dokundu.

Dakika 30: Beşiktaş, Larin'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Beşiktaş savunmasından atılan uzun topu Meriah kafayla kalecisine göndermek istedi. Araya giren Larin kısa düşen topu kaleci Gökhan'ın üzerinden aşırtarak ağlara yolladı.

Dakika 32: Josef'in presiyle topu alan Beşiktaş'ta Rıdvan'dan pası alan Aboubakar kale alanının hemen önünde önünü boşaltıp vuruşunu yaptı, top az farkla üstten auta gitti.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 51: Samudio'nun kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Talbi kafayı vurdu, top kaleci Ersin'in üzerine gitti.

Dakika 57: Beşiktaş, Oğuzhan'ın attığı golle skoru 3-0 yaptı. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar içeri sokuldu ve pasını hemen yanındaki Oğuzhan'a gönderdi. Oğuzhan da ceza alanı ön çizgisinden köşeye yerden bıraktı.

Dakika 66: Rizespor akınında Morozyuk'un sağ kanattan içeri çevirdiği topa Abdullah Durak gelişine vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

Dakika 71: Beşiktaş yarı alanının ortalarında topu alan Morozyuk, çok uzaklardan oldukça sert ve düzgün vurdu. Kaleci Ersin üzerine gelen topu güçlükle kornere çelebildi.

Dakika 79: Beşiktaş'ta Larin 3. kez sahneye çıktı ve skor 4-0'a geldi. Beşiktaş savunmasından atılan uzun topa Larin hareketlendi. Rizespor savunmasında Meriah topu kalecisine bırakmak isterken Larin yine araya girdi ve tek dokunuşla topu ağlara yolladı.

Dakika 83: Beşiktaş'ta Larin, skoru 5-0'a getirdi. Rizespor savunması yine büyük bir hata yaptı. Melnjak'ın hatalı pasıyla topu alan Larin ceza alanına girerken karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla kendisinin 4, takımının 5. golünü kaydetti.

Dakika 88: Beşiktaş, Hasic'in golüyle skoru 6-0'a getirdi. Sağ çaprazda topu alan Ajdin Hasic, ortaya doğru kat etti ve uzak mesafeden sol ayağıyla çok sert, düzgün vurdu. Top adeta 90'a gitti.

Dakika 90: Mücadele Beşiktaş'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Son Dakika: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig, Vodafone, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Sendikalaşmaya kızan patron, işten çıkarma yasağına rağmen işçileri kapının önüne koydu Tesislere Anderlecht formasıyla gelen Antwerp'li Lamkel Ze, idmana alınmadı Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu
Korona mutasyonunun görüldüğü İngiltere'de en yüksek vaka ve ölüm sayısına ulaşıldı Korona mutasyonunun görüldüğü İngiltere'de en yüksek vaka ve ölüm sayısına ulaşıldı         
20:57
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısı uyarısı: 60 yaş üstüne yapılması açıkçası bir kumar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısı uyarısı: 60 yaş üstüne yapılması açıkçası bir kumar         
19:53
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınan bazı şüphelilerin terör örgütleriyle bağlantıları tespit edildi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınan bazı şüphelilerin terör örgütleriyle bağlantıları tespit edildi         
18:20
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı         
17:18
Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti         
16:56
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar         
16:03
Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek         
16:03
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 21:08:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei