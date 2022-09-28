Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun ilk derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu.
2022-2023 sezonunun ilk derbisine sahne olacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, 2 Ekim Pazar saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. 8. haftanın hakemlerini açıklayan TFF, mücadelede hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağını duyurdu. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak. Dev derbide Atilla Karaoğlan ise 4. hakemlik görevini üstlenecek.
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