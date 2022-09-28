Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak - Son Dakika
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak

28.09.2022 14:43

Pazar akşamı Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği açıklandı.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun ilk derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu.

DERBİ, VOLKAN BAYARSLAN'IN

2022-2023 sezonunun ilk derbisine sahne olacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, 2 Ekim Pazar saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. 8. haftanın hakemlerini açıklayan TFF, mücadelede hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağını duyurdu. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak. Dev derbide Atilla Karaoğlan ise 4. hakemlik görevini üstlenecek.

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SON DAKİKA: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak - Son Dakika
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