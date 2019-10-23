Son Dakika | Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'de 9. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın oldu.
27 Ekim Pazar Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır...
İşte program;
25 Ekim Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
26 Ekim Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyasppor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük
16.30 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Ali Palabıyık
Beşiktaş'ta Braga ve Galatasaray maçlarının çalışmaları sürüyor...