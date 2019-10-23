Son Dakika Haberleri: Son Dakika | Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi açıklandı
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Son Dakika | Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

16 dakika önce

Süper Lig'de 9. haftanın programı açıklandı.

Son Dakika | Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi açıklandı, System.String[]

Süper Lig'de 9. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın oldu.


27 Ekim Pazar Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır...


İşte program;


25 Ekim Cuma:


20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler


26 Ekim Cumartesi:


15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy


17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat


20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan


27 Ekim Pazar:


14.00 BtcTurk Yeni Malatyasppor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük


16.30 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk


16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya


19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan


28 Ekim Pazartesi:


20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Ali Palabıyık


Beşiktaş'ta Braga ve Galatasaray maçlarının çalışmaları sürüyor...


Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:14 
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