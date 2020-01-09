Son Dakika Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş'ta Ljajic korkuttu! - Son Dakika
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Son Dakika Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş'ta Ljajic korkuttu!

7 saat önce

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Adem Ljajic, bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçirdi.

Son Dakika Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş'ta Ljajic korkuttu!, System.String[]

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Adem Ljajic, bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçirdi.


Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasındaki gerçekleştirilen idmanda oynanan çift kale maçta rakibi ile ikili mücadeleye giren Adem Ljajic, geri geri giderken kendi ayağının üzerine basarak ayak bileğinden sakatlandı.


Kendisini acı içerisinde yere bırakan Adem Ljajic, siyah beyazlı kulübün doktorları tarafından tedbir amaçlı saha kenarına alındı ve ilk kontrolleri yapıldı.


Yapılan ilk tetkiklerin ardından yıldız oyuncu antrenmanı yarıda bırakarak otele geçti.


ABDULLAH AVCI'DAN LJAJIC AÇIKLAMASI


Abdullah Avcı, öğrencisinin sakatlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ljajic'in sakatlığının ciddi gözükmediğini ifade eden Avcı, "Aşil tendonunda sorun yok, ayak bileği bağları kontrol edilecek. Belki orada bir problem olabilir ama çok ciddi gözükmüyor." dedi.



?? Adem Ljajic, ayağında ağrı hissetti ve antrenmanı yarıda bıraktı.


Adem Ljajic, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:31 
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