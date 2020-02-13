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(son dakika) Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair itirazı reddedildi !..
7 saat önce
(son dakika) Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair itirazı reddedildi !..Gençlerbirliği - Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçlarında da kural hatası olmadığına karar verildi. Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:24 Kaynak: DHA
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