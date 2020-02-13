(son dakika) Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair itirazı reddedildi !.. - Son Dakika
Son Dakika Spor (son dakika) Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair itirazı reddedildi !.. - Son Dakika Spor

(son dakika) Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair itirazı reddedildi !..

7 saat önce

(son dakika) Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair itirazı reddedildi !..Gençlerbirliği - Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçlarında da kural hatası olmadığına karar verildi.

(son dakika) Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair itirazı reddedildi !.., System.String[]

(son dakika) Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair itirazı reddedildi !..

Gençlerbirliği - Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçlarında da kural hatası olmadığına karar verildi


Gençlerbirliği, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:24 Kaynak: DHA
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