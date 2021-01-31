Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Josef de Souza'nın kontratı uzatıldı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada; "Beşiktaş mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"İKİ KARARIMDAN HİÇ ŞÜPHE DUYMADIM"

Josef açıklamasında, "Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem. İkincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş" dedi.

Sezon başından bu yana siyah-beyazlı formayı 16 maçta giyen Brezilyalı Josef de Souza, 1 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.