Son Dakika | Beşiktaş Kulübü: 'Harcama limitinin kabulü mümkün değildir' - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Beşiktaş Kulübü: 'Harcama limitinin kabulü mümkün değildir' - Son Dakika Spor

Son Dakika | Beşiktaş Kulübü: 'Harcama limitinin kabulü mümkün değildir'

6 saat önce

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "TFF'nin internet sitesinde yayınlanmış olan 2019-2020 sezonu takım harcama limitleri dikkate alındığında, kulübümüzün Lisans Talimatı hükümleri ile birebir uyumlu olduğu görülmektedir.

Son Dakika | Beşiktaş Kulübü: 'Harcama limitinin kabulü mümkün değildir', System.String[]

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "TFF'nin internet sitesinde yayınlanmış olan 2019-2020 sezonu takım harcama limitleri dikkate alındığında, kulübümüzün Lisans Talimatı hükümleri ile birebir uyumlu olduğu görülmektedir." denildi.


Takım harcama limitinde finansman giderinin yüzde 31,5 kabul edilmesine tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Açıklanan takım harcama limitine ilişkin finansman giderleri, güncel ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan yüzde 31,5 faiz oranı ile hesaplanmış olup, takım harcama limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet vermiş ve takım planlaması çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğratmıştır. Türkiye'mizin tüm kurulları canla başla faizleri aşağı çekmeye uğraşırken ve bu çabaların neticesinde reel faizler bu denli gerilemişken, öncelikle hesaplamalarda yüzde 31,5 faiz oranı kullanılmasının tüm ülke kurumlarına izah edilmesi gerekmektedir. Aceleyle ve anlık tepkilerden hareketle alınan bu yanlış kararın kabulü mümkün değildir."


Söz konusu faiz oranının düzeltilmesinin talep edildiği açıklamada, "TFF ve ilgili kurulları haksız rekabete neden olacak uygulamalarda bulunamazlar. Futbol adaletinin tesisi ve aleyhimize haksız rekabet oluşturan bu durumun düzeltilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi Beşiktaş'tan harcama limiti açıklaması: TFF'nin aldığı karar yanlış Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları

Son Dakika Haberleri
22:14 Max Kruse ve Fırat Aydınus'un performansı geceye damga vurdu - Son Dakika Spor
21:26 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu - Son Dakika Spor
21:01 Benfica, Borussia Dortmundlu Weigl'i transfer etti - Son Dakika Spor
20:56 Başkan Berna Gözbaşı, Kayserispor'un transferdeki politikasını açıkladı Açıklaması - Son Dakika Spor
20:42 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu - Son Dakika Spor
19:25 Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 22:39:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Beşiktaş Kulübü: 'Harcama limitinin kabulü mümkün değildir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]