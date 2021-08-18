Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek

Beşiktaş golcüsüne kavuştu. Siyah-beyazlılar, Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yle kiralık olarak 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

150 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ ÖDENECEK

Siyah-beyazlı kulüp KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150 bin euro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3 milyon 165 bin euro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir" ifadelerini kullandı.